В России забили тревогу из-за детской смертности на мотоциклах
За 2024 год произошло 1919 ДТП, где дети управляли подобным транспортом, погибло 50 детей, рост составил 22%, а в 2025 году – плюс еще 25%, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В России растет детская смертность из-за управления мотоциклами, многие из которых завозятся в страну как обычный спортивный инвентарь и могут быть проданы любому человеку, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Госавтоинспекция России опубликовала данные о состоянии аварийности с января по май 2025 года. Всего за этот период произошло 44,4 тысячи ДТП (+0,7% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 4,6 тысячи человек (–1,9%) и ранено 55,7 тысячи человек (+0,5%). Число ДТП с участием мопедов и приравненных к ним транспортных средств (например, мощных электросамокатов) выросло на 25% год к году, погибших в этих происшествиях - на 29,3%. Аварийность с участием мотоциклов выросла на 16,2%, погибших в этих ДТП - на 20,2%. Регионы с наибольшим приростом аварийности - Ингушетия (+78,3%), Чукотка (+50%) и Тыва (46,8%). Шапарин призвал решать этот вопрос на государственном уровне.
«В последние годы мы видим астрономический рост смертности детей на питбайках. Это мотоциклы, которые заехали в Россию как спортивный инструмент, без всякой регистрации могут быть куплены любым человеком. За 2024 год произошло 1919 ДТП, где дети управляли подобным транспортом, погибло 50 детей, рост 22%. И от этих цифр в 2025 году мы видим еще рост на 25%», - объяснил он.
По его словам, ситуация с аварийностью требует немедленного вмешательства государства.
«Эта ситуация требует немедленной реакции государства, потому что это касается нашего подрастающего поколения. Отдельные предприниматели завозят эти мотоциклы и продают их детям. Но вопросы также возникают к родителям, которые позволяют такое детям. Я бы просто назвал это соучастием в убийстве. Мощность такого мотоцикла 30 и более лошадиных сил, это очень опасно», - предупредил он.
Также Шапарин оценил прирост числа аварий по регионам, призвав госавтоинспектора Ингушетии уйти в отставку.
«Что касается регионов, в Ингушетии старый парк камер, которые не фиксируют даже ремень. Вторая проблема – работа местной Госавтоинспекции. Рост на 80% аварийности, главный государственный инспектор Ингушетии, конечно, должен уходить с работы», - добавил собеседник НСН.
Ранее группа из 97 депутатов Госдумы направила запрос в Конституционный суд, призвав проверить обоснованность повышения штрафов за нарушение ПДД для автомобилистов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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