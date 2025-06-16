В России растет детская смертность из-за управления мотоциклами, многие из которых завозятся в страну как обычный спортивный инвентарь и могут быть проданы любому человеку, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Госавтоинспекция России опубликовала данные о состоянии аварийности с января по май 2025 года. Всего за этот период произошло 44,4 тысячи ДТП (+0,7% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 4,6 тысячи человек (–1,9%) и ранено 55,7 тысячи человек (+0,5%). Число ДТП с участием мопедов и приравненных к ним транспортных средств (например, мощных электросамокатов) выросло на 25% год к году, погибших в этих происшествиях - на 29,3%. Аварийность с участием мотоциклов выросла на 16,2%, погибших в этих ДТП - на 20,2%. Регионы с наибольшим приростом аварийности - Ингушетия (+78,3%), Чукотка (+50%) и Тыва (46,8%). Шапарин призвал решать этот вопрос на государственном уровне.