СМИ: В Бразилии 64 человека погибли в перестрелке полиции с бандой
Более 60 человек погибли в результате перестрелки полицейских с бандой преступников в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1.
По его данным, на севере города силовики проводят крупную операцию в фавелах против банды «Красная команда». В ней участвуют около 2500 правоохранителей. В ответ на действия полиция банда начала стрельбу, поджоги построенных баррикад, а также запустила дроны с бомбами.
«По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан», — отмечает G1.
Позже портал сообщил, что число погибших возросло до 64.
Ранее перестрелка произошла в центре Монтгомери в США, погибли два человека, 12 пострадали, пишет Ura.ru.
