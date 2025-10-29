В США прошел первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59
Первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с NASA, успешно провели в США. Об этом сообщила компания Lockheed Martin.
Машина перелетела с предприятия Skunk Works на авиабазе ВВС «Плант 42» в Палмдейле до зоны посадки близ Исследовательского центра NASA в Эдвардсе.
«X-59 отработал... как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования», - подчеркнули в Lockheed Martin.
Самолет X-59 создали для демонстрации технологии сверхзвукового полета, превращающей звуковой удар в мягкий хлопок. Решение откроет путь к созданию нового поколения воздушных судов, которые смогут в два раза быстрее перевозить пассажиров и грузы. В ближайшие месяцы Lockheed Martin и NASA планируют провести первые сверхзвуковые полеты, в ходе которых X-59 достигнет оптимальных скорости и высоты.
Между тем в России успешно испытали отечественный среднемагистральный самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru