В США прошел первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59

Первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с NASA, успешно провели в США. Об этом сообщила компания Lockheed Martin.

Машина перелетела с предприятия Skunk Works на авиабазе ВВС «Плант 42» в Палмдейле до зоны посадки близ Исследовательского центра NASA в Эдвардсе.

«X-59 отработал... как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования», - подчеркнули в Lockheed Martin.

Самолет X-59 создали для демонстрации технологии сверхзвукового полета, превращающей звуковой удар в мягкий хлопок. Решение откроет путь к созданию нового поколения воздушных судов, которые смогут в два раза быстрее перевозить пассажиров и грузы. В ближайшие месяцы Lockheed Martin и NASA планируют провести первые сверхзвуковые полеты, в ходе которых X-59 достигнет оптимальных скорости и высоты.

Между тем в России успешно испытали отечественный среднемагистральный самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14, пишет Ura.ru.

