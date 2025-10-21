В Госдуме призвали вернуть бумажные свидетельства на недвижимость

Он отметил, что физический документ воспинимается людьми «как нечто более надёжное и менее подверженное угрозе фальсификаций, чем запись в базе данных».

В своём обращении в Росреестр Делягин напомнил о происшествии в Южной Корее, где пожаром были уничтожены 858 терабайт правительственной информации.

«Предлагается выдавать данный документ только по желанию собственников при условии уплаты госпошлины, которая может стать дополнительной статьей доходов для федерального бюджета», — добавил парламентарий.

Ранее Делягин предложил запретить банкам отбирать единственное жилье в ипотеке за долги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

