В Госдуме призвали вернуть бумажные свидетельства на недвижимость
В Росии следует возобновить отменённую в 2016 году выдачу гражданам бумажных свидетельств о собственности на недвижимость. Как пишет «Газета.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.
Он отметил, что физический документ воспинимается людьми «как нечто более надёжное и менее подверженное угрозе фальсификаций, чем запись в базе данных».
В своём обращении в Росреестр Делягин напомнил о происшествии в Южной Корее, где пожаром были уничтожены 858 терабайт правительственной информации.
«Предлагается выдавать данный документ только по желанию собственников при условии уплаты госпошлины, которая может стать дополнительной статьей доходов для федерального бюджета», — добавил парламентарий.
Ранее Делягин предложил запретить банкам отбирать единственное жилье в ипотеке за долги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин заявил о снижении наценок на товары первой необходимости
- В Госдуме призвали вернуть бумажные свидетельства на недвижимость
- Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
- Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
- Лавров оценил призывы ЕС к перемирию пословицей про шапку и вора
- «Не только о футболе»: Булыкин предрек успех автобиографии Акинфеева
- Лидеры ЕС и Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта
- Бытовое явление: Как будут делить криптовалюту при разводе
- Верховная рада поддержала продление на Украине военного положения
- СМИ: Лавров и Рубио могут встретиться 30 октября в Будапеште
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru