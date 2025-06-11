В 2025 году продажи современной патриотической прозы выросли вдвое
Ко Дню России объединенная розничная сеть «Читай-город - Буквоед» проанализировала продажи литературы о нашей стране. Результаты исследования есть в распоряжении НСН.
Исследование охватило художественную прозу, нон-фикшн, книги о природе, детские издания - и выявило любопытные тенденции. Так, в 2025 году продажи современной патриотической прозы выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Основная аудитория —читатели старше 55 лет. Ежедневно покупают более 120 книг в этой категории.
Книга «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова возглавила рейтинг современной российской патриотической прозы. На втором месте разместилась «Стена. Роман» Владимира Мединского. Замыкает тройку лидеров «Ополченский романс» Захара Прилепина.
В исследовании также говорится о том, что читатели все чаще выбирают документальную прозу, чтобы глубже понять прошлое и настоящее России. Топ патриотических книг жанра нон фикшн возглавила «Тайны Руси. Тайны Российской империи» Кира Булычева. На втором месте - «От Руси до России» Льва Гумилева. На третьем месте Владимир Мединский с «Рассказами из русской истории 18 в.».
Кроме того, за год россияне купили более 26 тысяч книг о природе страны. В топе альбомы с фотографиями, путеводители и эссе о заповедных местах.
Ранее гендиректор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьёв заявил НСН, что книжным магазинам в России нужны льготы, как это действует в мировой практике, этот вид бизнеса нуждается в поддержке, а самим книжным торговым точкам необходимо переформатирование.
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