Главное, что должны были сделать редакторы автобиографии вратаря футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева — сохранить его истории. Тогда книга станет популярной, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН.

Акинфеев сообщил о скором выходе автобиографии. Книга 39-летнего голкипера под названием «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» официально поступит в продажу 6 ноября. Булыкин предрек ей огромный успех.