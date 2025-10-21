«Не только о футболе»: Булыкин предрек успех автобиографии Акинфеева

История легендарного вратаря сборной России по футболу понравится молодежи и спортсменам, заявил НСН Дмитрий Булыкин.

Главное, что должны были сделать редакторы автобиографии вратаря футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева сохранить его истории. Тогда книга станет популярной, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН.

Акинфеев сообщил о скором выходе автобиографии. Книга 39-летнего голкипера под названием «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» официально поступит в продажу 6 ноября. Булыкин предрек ей огромный успех.

Игорь Акинфеев стал героем первого футбольного эпизода мультсериала «Чемпионы»
«Книга будет пользоваться успехом, потому что Игорь — легендарный вратарь и выдающаяся личность. Многим будет интересно почитать и посмотреть, как он этого добился. Молодые футболисты захотят узнать, как он прошел свой путь. При этом, я уверен, что автобиография будет обо всем, а не только о спорте. Футбол и бытовая жизнь связаны и идут вместе. Вдвойне интереснее узнать, из чего состояла спортивная жизнь Акинфеева. Я надеюсь, что редакторы сделали красиво и оставили все его истории в тексте. Именно они украшают любые произведения про футболистов», — указал он.

Ранее нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова объяснила НСН, почему россияне фанатеют по музыкальным биографиям.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валентина Певцова
ТЕГИ:КнигиИгорь АкинфеевФутболисты

Горячие новости

Все новости

партнеры