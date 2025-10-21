Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает RT.
«Варламов Илья Александрович, 07.01.1984 года рождения, город Москва», - указано в перечне.
Также в список террористов и экстремистов были внесены журналистка телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Анна Монгайт (признана в РФ иноагентом) и политолога Сергей Медведев (признан в РФ иноагентом).
Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал бывший вице-премьер России Альфред Кох, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru