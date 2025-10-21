Лидеры ЕС и Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Зеленский согласился с призывом Трампа остановиться на занимаемых позициях

Документ подписали британский премьер Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Дании Метте Фредериксен.

«Мы решительно поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены», - говорится в заявлении.

Также политики указали, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

