Лидеры ЕС и Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта
Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства Великобритании.
Документ подписали британский премьер Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Норвегии Йонас Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Дании Метте Фредериксен.
«Мы решительно поддерживаем позицию президента США Дональда Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены», - говорится в заявлении.
Также политики указали, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин заявил о снижении наценок на товары первой необходимости
- В Госдуме призвали вернуть бумажные свидетельства на недвижимость
- Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
- Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
- Лавров оценил призывы ЕС к перемирию пословицей про шапку и вора
- «Не только о футболе»: Булыкин предрек успех автобиографии Акинфеева
- Лидеры ЕС и Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта
- Бытовое явление: Как будут делить криптовалюту при разводе
- Верховная рада поддержала продление на Украине военного положения
- СМИ: Лавров и Рубио могут встретиться 30 октября в Будапеште
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru