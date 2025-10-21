СМИ: В России впервые выписали штраф за рекламу в запрещенном Instagram

Фигурантом дела стала краснодарский блогер-юрист Евгения Тутушкина. Её оштрафовали на 30 тысяч рублей за рекламный ролик отеля.

Отмечается, что видео было опубликовано в начале июля 2025 года, то есть до вступления в силу закон о запрете рекламы в запрещённых соцсетях. Женщина считает штраф незаконным и намерена его оспаривать.

Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила «Радиоточке НСН», что закон о запрете рекламы в запрещённой соцсети предусматривает ряд исключений.

