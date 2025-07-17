В Книжном Союзе раскрыли, чью патриотическую прозу будут ставить в театрах
Леонид Палько заявил НСН, что в театре Моссовета уже идет спектакль по книге «Неотправленные письма» Олега Роя, и поделился, что хотел бы увидеть постановки по книгам военного писателя Максима Бахарева.
В обществе сейчас есть запрос на актуальные постановки по произведениям патриотичных писателей, так как люди жалуются, что где-то до сих пор идет репертуар релокантов. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он уточнил, что подписано соглашение с Союзом театральных деятелей России в лице председателя и по совместительству руководителя «Современника» и «Табакерки» Владимира Машкова. Палько отметил, что пока механизм отбора произведений еще не отработан.
«Подтверждаю. На фестивале книг на Красной площади мы действительно подписали с Машковым такое соглашение. Работа уже идет. Ну, например, по «Неотправленным письмам» Олега Роя уже был спектакль в Театре Моссовета. Процедура отбора тут очень своеобразная. Во-первых, надо, чтобы произведение себя зарекомендовало. Пока претендентов, как таковых, нет, но я, например, хотел бы, чтобы какие-то вещи Максима Бахарева были сделаны. Пока механизм еще не отработан, Машков только сформировал и задокументировал общественное мнение. Нас интересуют и региональные театры. Мне кажется, надо этот опыт распространять по всей стране, потому что у нас до сих пор еще где-то стоит репертуар многих релокантов», - рассказал он.
Максим Бахарев - участник СВО и Герой России, в прошлом - пятикратный чемпион мира по каратэ. Он автор сборника военных стихотворений и песен «ZAVтра» и книги «Подсолнухи. ПоZVони мне».
При этом Палько отметил, что сейчас не так много современных патриотических произведений, потому что обычно, такая литература формируется долго, так как людям надо прожить с этим опытом, осмыслить его, и, главное, научиться писать.
«Честно признаюсь, не так много авторов, кто пишет на патриотическую тему. Даже если вспомнить Великую Отечественную войну, то так называемая «лейтенантская проза» формировалась чуть позже, когда люди вернулись и закончили какие-то литературные курсы, институты, набили руку. Одно дело, ты сам в это окунулся и почувствовал в себе стремление что-то написать, а другое дело еще научиться писать. Для этого должно пройти определенное время. Это поэты быстро реагируют, а хорошая серьезная проза долго созревает», - подытожил он.
Ранее писатель Сергей Лукьяненко в беседе с НСН поддержал предложение президента Российского книжного союза Сергея Степашина законодательно закрепить в России профессию писателя и отметил, что пока она формально не существует.
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