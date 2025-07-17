В обществе сейчас есть запрос на актуальные постановки по произведениям патриотичных писателей, так как люди жалуются, что где-то до сих пор идет репертуар релокантов. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он уточнил, что подписано соглашение с Союзом театральных деятелей России в лице председателя и по совместительству руководителя «Современника» и «Табакерки» Владимира Машкова. Палько отметил, что пока механизм отбора произведений еще не отработан.