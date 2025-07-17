В Книжном Союзе раскрыли, чью патриотическую прозу будут ставить в театрах

Леонид Палько заявил НСН, что в театре Моссовета уже идет спектакль по книге «Неотправленные письма» Олега Роя, и поделился, что хотел бы увидеть постановки по книгам военного писателя Максима Бахарева.

В обществе сейчас есть запрос на актуальные постановки по произведениям патриотичных писателей, так как люди жалуются, что где-то до сих пор идет репертуар релокантов. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он уточнил, что подписано соглашение с Союзом театральных деятелей России в лице председателя и по совместительству руководителя «Современника» и «Табакерки» Владимира Машкова. Палько отметил, что пока механизм отбора произведений еще не отработан.

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«Подтверждаю. На фестивале книг на Красной площади мы действительно подписали с Машковым такое соглашение. Работа уже идет. Ну, например, по «Неотправленным письмам» Олега Роя уже был спектакль в Театре Моссовета. Процедура отбора тут очень своеобразная. Во-первых, надо, чтобы произведение себя зарекомендовало. Пока претендентов, как таковых, нет, но я, например, хотел бы, чтобы какие-то вещи Максима Бахарева были сделаны. Пока механизм еще не отработан, Машков только сформировал и задокументировал общественное мнение. Нас интересуют и региональные театры. Мне кажется, надо этот опыт распространять по всей стране, потому что у нас до сих пор еще где-то стоит репертуар многих релокантов», - рассказал он.

Максим Бахарев - участник СВО и Герой России, в прошлом - пятикратный чемпион мира по каратэ. Он автор сборника военных стихотворений и песен «ZAVтра» и книги «Подсолнухи. ПоZVони мне».

При этом Палько отметил, что сейчас не так много современных патриотических произведений, потому что обычно, такая литература формируется долго, так как людям надо прожить с этим опытом, осмыслить его, и, главное, научиться писать.

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«Честно признаюсь, не так много авторов, кто пишет на патриотическую тему. Даже если вспомнить Великую Отечественную войну, то так называемая «лейтенантская проза» формировалась чуть позже, когда люди вернулись и закончили какие-то литературные курсы, институты, набили руку. Одно дело, ты сам в это окунулся и почувствовал в себе стремление что-то написать, а другое дело еще научиться писать. Для этого должно пройти определенное время. Это поэты быстро реагируют, а хорошая серьезная проза долго созревает», - подытожил он.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко в беседе с НСН поддержал предложение президента Российского книжного союза Сергея Степашина законодательно закрепить в России профессию писателя и отметил, что пока она формально не существует.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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