Лавров оценил призывы ЕС к перемирию пословицей про шапку и вора
Некоторые европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский вместо необходимости «нанести России стратегическое поражение» стали призывать «к немедленному прекращению огня». Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон указал, что у этого прекращение огня не должно быть предварительных условий, в том ограничений на поставку вооружений Киеву.
По словам Лаврова, такие действия можно объяснить известной пословицей про шапку и вора.
«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», — заключил министр.
Ранее лидеры ЕС и Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин заявил о снижении наценок на товары первой необходимости
- В Госдуме призвали вернуть бумажные свидетельства на недвижимость
- Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
- Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
- Лавров оценил призывы ЕС к перемирию пословицей про шапку и вора
- «Не только о футболе»: Булыкин предрек успех автобиографии Акинфеева
- Лидеры ЕС и Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта
- Бытовое явление: Как будут делить криптовалюту при разводе
- Верховная рада поддержала продление на Украине военного положения
- СМИ: Лавров и Рубио могут встретиться 30 октября в Будапеште
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru