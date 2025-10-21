Лавров оценил призывы ЕС к перемирию пословицей про шапку и вора

Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон указал, что у этого прекращение огня не должно быть предварительных условий, в том ограничений на поставку вооружений Киеву.

По словам Лаврова, такие действия можно объяснить известной пословицей про шапку и вора.

«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», — заключил министр.

Ранее лидеры ЕС и Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».