Лавров оценил призывы ЕС к перемирию пословицей про шапку и вора

Некоторые европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский вместо необходимости «нанести России стратегическое поражение» стали призывать «к немедленному прекращению огня». Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров: Прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске

Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон указал, что у этого прекращение огня не должно быть предварительных условий, в том ограничений на поставку вооружений Киеву.

По словам Лаврова, такие действия можно объяснить известной пословицей про шапку и вора.

«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», — заключил министр.

Ранее лидеры ЕС и Зеленский призвали остановить боевые действия по линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПеремириеВладимир ЗеленскийЕвросоюзСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры