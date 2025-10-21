Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы Единого госэкзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в вузы в 2026/2027 учебном году. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, минимум 40 баллов потребуется набрать по таким предметам, как русский язык, профильная математика, история, иностранный язык, литература, биология, география и химия.

По физике минимумом определён 41 балл, по обществознанию - 45 баллов, по информатике - 46 баллов.

«Минимальное количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования», - указали в ведомстве.

Ранее депутаты Госдумы призвали предоставить выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по нескольким учебным предметам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

