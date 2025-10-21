Мишустин заявил о снижении наценок на товары первой необходимости
В России кратно снизились наценки на товары первой необходимости. Как сообщает RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он указал, что этого удалось достичь в ходе реализации плана развития конкуренции, в рамках которого «проводился постоянный мониторинг в части продуктов питания, велась работа с торговыми сетями».
«Удалось добиться кратного снижения наценок... в наиболее доступных своих сегментах, расширялась биржевая торговля... активно шло насыщение аптек лекарственными препаратами», - подчеркнул глава кабмина.
Ранее в Росстате заявили, что в России впервые с 2024 года упали цены на красную икру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
