Трамп: Союзники США готовы ввести войска в Газу, если ХАМАС нарушит сделку

Если палестинское движение ХАМАС нарушит договорённости о прекращении огня, то ряд союзников США на Ближнем Востоке и в соседних регионах будут готовы ввести войска в сектор Газа. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Вероломный Нетаньяху: Сохранение мира между Израилем и ХАМАС оценили в 10%

Он отметил, что пока не давал разрешения вводить войска, несмотря на готовность союзников «приструнить ХАМАС».

«Всё ещё есть надежда, что ХАМАС поступит правильно. В противном случае конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестоким», — заключил глава Белого дома.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о серии ударов по объектам ХАМАС в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

