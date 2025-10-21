Трамп: Союзники США готовы ввести войска в Газу, если ХАМАС нарушит сделку

Он отметил, что пока не давал разрешения вводить войска, несмотря на готовность союзников «приструнить ХАМАС».

«Всё ещё есть надежда, что ХАМАС поступит правильно. В противном случае конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестоким», — заключил глава Белого дома.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о серии ударов по объектам ХАМАС в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».