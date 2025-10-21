Трамп: Союзники США готовы ввести войска в Газу, если ХАМАС нарушит сделку
Если палестинское движение ХАМАС нарушит договорённости о прекращении огня, то ряд союзников США на Ближнем Востоке и в соседних регионах будут готовы ввести войска в сектор Газа. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Он отметил, что пока не давал разрешения вводить войска, несмотря на готовность союзников «приструнить ХАМАС».
«Всё ещё есть надежда, что ХАМАС поступит правильно. В противном случае конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестоким», — заключил глава Белого дома.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о серии ударов по объектам ХАМАС в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
