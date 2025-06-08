СМИ: Жасмин выгуляла сумочку стоимостью более 1,5 миллионов рублей

Аналогичные аксессуары в онлайн-магазинах оцениваются примерно в 1,6 миллионов рублей.

Жасмин отметила, что не считает себя коллекционером, но посоветовала модным домам, покинувшим Россию, серьёзно пересмотреть своё поведение, так как они лишились таких ценных клиентов, как она, сообщает «Звездач».

Сумки Kelly от Hermes пользуются большой популярностью среди российского шоу-бизнеса. Так, ранее певица Ханна и телеведущая Ксения Бородина показали аналогичные, правда, более дорогие аксессуары, напоминает НСН.