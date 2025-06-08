СМИ: Жасмин выгуляла сумочку стоимостью более 1,5 миллионов рублей
Певица Жасмин появилась на Radio Monte Carlo Golf Cup в скромном образе, но с красной сумкой Kelly от Hermes. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Аналогичные аксессуары в онлайн-магазинах оцениваются примерно в 1,6 миллионов рублей.
Жасмин отметила, что не считает себя коллекционером, но посоветовала модным домам, покинувшим Россию, серьёзно пересмотреть своё поведение, так как они лишились таких ценных клиентов, как она, сообщает «Звездач».
Сумки Kelly от Hermes пользуются большой популярностью среди российского шоу-бизнеса. Так, ранее певица Ханна и телеведущая Ксения Бородина показали аналогичные, правда, более дорогие аксессуары, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru