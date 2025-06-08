СМИ: Школьник украл из фуры 30 арбузов и раздал часть добычи прохожим

Как сообщает Baza, инцидент произошёл в ночь на 5 июня в посёлке Комсомольский Республики Калмыкия. 38-летний гражданин Ирана, перевозивший около 20 тонн арбузов в Москву, остановился на ночлег. Утром он обнаружил, что пломба на прицепе повреждена, а из него исчезли 15 ящиков с фруктами. Водитель незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранительные органы быстро установили подозреваемого — им оказался 16-летний местный житель, ученик десятого класса. По его словам, вечером он заметил стоявшую фуру и не удержался от соблазна. С помощью палки он сорвал пломбу, открыл двери прицепа и выгрузил несколько коробок. Четыре парень раздал прохожим, а остальные 11 спрятал в поле неподалёку.

Теперь школьнику светит уголовное дело по статье о краже. Вопрос о том, успел ли он отведать хотя бы один арбуз, остаётся без ответа.

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