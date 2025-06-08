СМИ: Школьник украл из фуры 30 арбузов и раздал часть добычи прохожим

Школьник из Элисты в одиночку украл из фуры 30 иранских арбузов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Как сообщает Baza, инцидент произошёл в ночь на 5 июня в посёлке Комсомольский Республики Калмыкия. 38-летний гражданин Ирана, перевозивший около 20 тонн арбузов в Москву, остановился на ночлег. Утром он обнаружил, что пломба на прицепе повреждена, а из него исчезли 15 ящиков с фруктами. Водитель незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранительные органы быстро установили подозреваемого — им оказался 16-летний местный житель, ученик десятого класса. По его словам, вечером он заметил стоявшую фуру и не удержался от соблазна. С помощью палки он сорвал пломбу, открыл двери прицепа и выгрузил несколько коробок. Четыре парень раздал прохожим, а остальные 11 спрятал в поле неподалёку.

Теперь школьнику светит уголовное дело по статье о краже. Вопрос о том, успел ли он отведать хотя бы один арбуз, остаётся без ответа.

Ранее полицейские задержали жительницу Тюмени, которая украла 10 банок кофе, чтобы подарить их своему возлюбленному на 23 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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