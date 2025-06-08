СМИ: Терминал А аэропорота Внуково подтопило из-за сильного ливня

В терминале А московского аэропорта Внуково из-за сильного ливня не выдержала гидроизоляция потолка и вода хлынула в зал. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

СМИ: Молния ударила в Останкинскую башню

По данным Mash, все случилось недалеко от 15 и 16 выходов. В настоящее время задержаны рейсы в Ереван, Псков и по два в Санкт-Петербург и Нальчик.

Сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня. Ранее сообщалось, что молния ударила в Останкинскую башню.

По данным МЧС России, порывы ветра достигают 25 м/с. Спасатели также сообщили, что в таких погодных условиях возрастает риск возникновения смерчей, и призвали жителей и гостей столицы соблюдать осторожность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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