СМИ: Терминал А аэропорота Внуково подтопило из-за сильного ливня

По данным Mash, все случилось недалеко от 15 и 16 выходов. В настоящее время задержаны рейсы в Ереван, Псков и по два в Санкт-Петербург и Нальчик.

Сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня. Ранее сообщалось, что молния ударила в Останкинскую башню.

По данным МЧС России, порывы ветра достигают 25 м/с. Спасатели также сообщили, что в таких погодных условиях возрастает риск возникновения смерчей, и призвали жителей и гостей столицы соблюдать осторожность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».