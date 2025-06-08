На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации

Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по г. Москве.

МЧС: 30 человек эвакуированы из горящего здания на востоке Москвы

В МЧС сообщили, что человека засосало в ливневую решётку, добавив, что пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Мужчину извлекли из решётки и передали медикам для осмотра, отметили в МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что 30 человек эвакуированы из горящего административного двухэтажного здания на востоке Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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