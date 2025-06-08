На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации

В МЧС сообщили, что человека засосало в ливневую решётку, добавив, что пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Мужчину извлекли из решётки и передали медикам для осмотра, отметили в МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что 30 человек эвакуированы из горящего административного двухэтажного здания на востоке Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».