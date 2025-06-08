На юге Москвы мужчину засосало в решетку канализации
8 июня 202520:07
Мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по г. Москве.
В МЧС сообщили, что человека засосало в ливневую решётку, добавив, что пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Мужчину извлекли из решётки и передали медикам для осмотра, отметили в МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что 30 человек эвакуированы из горящего административного двухэтажного здания на востоке Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru