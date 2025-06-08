МЧС: 30 человек эвакуированы из горящего здания на востоке Москвы

«На улице Большая Семеновская горит вентилируемый фасад. Пожарные эвакуируют людей», - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что к ликвидации пожара привлечены более 50 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники. Огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. Были эвакуированы 30 человек, добавили в ведомстве.

В понедельник, 2 июня, при пожаре в подземном паркинге в Москве были спасены шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».