МЧС: 30 человек эвакуированы из горящего здания на востоке Москвы
30 человек эвакуированы из горящего административного двухэтажного здания на Большой Семеновской улице в Москве. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
«На улице Большая Семеновская горит вентилируемый фасад. Пожарные эвакуируют людей», - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что к ликвидации пожара привлечены более 50 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники. Огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. Были эвакуированы 30 человек, добавили в ведомстве.
В понедельник, 2 июня, при пожаре в подземном паркинге в Москве были спасены шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru