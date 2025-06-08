СМИ: Французский автопроизводитель Renault будет производить дроны на Украине
Французский автопроизводитель Renault намерен выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.
По данным France Info, производство беспилотников будет налажено совместно с небольшой французской оборонной компанией. Ожидается, что мощности разместятся в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта.
По информации France Info, украинская армия планирует использовать в 2025 году свыше 4 млн дронов, созданных с применением современных технологий. Часть этих аппаратов, изготовленных непосредственно на Украине, может быть принята на вооружение и французскими военными.
Ранее The Times сообщил, что Россия опередила Украину в производстве и качестве использования беспилотников средней дальности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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