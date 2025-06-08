СМИ: Французский автопроизводитель Renault будет производить дроны на Украине

Французский автопроизводитель Renault намерен выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.

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По данным France Info, производство беспилотников будет налажено совместно с небольшой французской оборонной компанией. Ожидается, что мощности разместятся в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта.

По информации France Info, украинская армия планирует использовать в 2025 году свыше 4 млн дронов, созданных с применением современных технологий. Часть этих аппаратов, изготовленных непосредственно на Украине, может быть принята на вооружение и французскими военными.

Ранее The Times сообщил, что Россия опередила Украину в производстве и качестве использования беспилотников средней дальности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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