СМИ: Трамп и его администрация крайне уязвимы для звонков мошенников
Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, крайне уязвимы для звонков телефонных мошенников. Об этом сообщает Axios.
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В публикации отмечается, что такая практика делает администрацию крайне уязвимой перед типичными видами мошенничества — вроде телефонных розыгрышей и случаев, когда злоумышленники выдают себя за других людей. Также подчёркивается, что нет никакой гарантии, что мошенник, самозванец или агент иностранной разведки не смогут вступить в прямой контакт с президентом.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит издание, заявил, что привычка Трампа использовать личный телефон для общения делает его самым «открытым» и «прозрачным» президентом в истории США.
При этом Axios указывает, что на данном этапе безопасность явно не стоит в приоритете у администрации президента — в сравнении со скоростью и удобством коммуникаций. В результате это создаёт риск манипуляций и обмана на самом высоком уровне.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен восстанавливать дружеские отношения с миллиардером Илоном Маском, сослалвшись на свою занятость и отсутствие желания разговаривать с бизнесменом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru