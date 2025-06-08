СМИ: Трамп и его администрация крайне уязвимы для звонков мошенников

В публикации отмечается, что такая практика делает администрацию крайне уязвимой перед типичными видами мошенничества — вроде телефонных розыгрышей и случаев, когда злоумышленники выдают себя за других людей. Также подчёркивается, что нет никакой гарантии, что мошенник, самозванец или агент иностранной разведки не смогут вступить в прямой контакт с президентом.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит издание, заявил, что привычка Трампа использовать личный телефон для общения делает его самым «открытым» и «прозрачным» президентом в истории США.

При этом Axios указывает, что на данном этапе безопасность явно не стоит в приоритете у администрации президента — в сравнении со скоростью и удобством коммуникаций. В результате это создаёт риск манипуляций и обмана на самом высоком уровне.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен восстанавливать дружеские отношения с миллиардером Илоном Маском, сослалвшись на свою занятость и отсутствие желания разговаривать с бизнесменом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».