«На любой кошелек»: Россиянам рассказали, как выбрать безопасный фейерверк

Гендиректор объединения «Русский Фейерверк» Анатолий Воробьев заявил, что импортная пиротехника в России подорожала почти в 1,5 раза из-за роста стоимости ее доставки, но россиян это не смущает. 


Генеральный директор объединения «Русский Фейерверк» Анатолий Воробьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам не покупать фейерверки, на упаковке которых много наклеек и нет надписей на русском языке, так как это может свидетельствовать о контрабанде.

В преддверии Нового года россияне активно закупаются петардами и фейерверками. Однако, согласно, исследованию SuperJob, 19% опрошенных россиян испытывают негативные эмоции от их шума. К тому же, никто не застрахован от возникновения ЧП из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Так, Воробьев рассказал, что она делится на классы опасности, которые определяются радиусом безопасной зоны.

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«Самые безопасные – это обычные хлопушки и бенгальские огни. У них радиус опасной зоны не больше полуметра. Дальше идет зона безопасности пять метров – это фонтаны, некоторые виды петард. Для ракет, батарей и салютов зона безопасности составляет 30 метров. Она всегда должна соблюдаться. В ней не должно быть людей и имущества, которое можно повредить. Класс опасности указывается на каждой упаковке. Все определяется тем, насколько каждый человек соблюдает нормы безопасности», - объяснил он.

Специалист также рассказал, как определить качественную пиротехнику.

«Сейчас в Россию приходит мало контрабанды. В целом пиротехника качественная, но сто процентных гарантий вам мало кто может дать. Но принцип один: производители или импортеры, которые широко рекламируют свой товар, обычно, вкладывают много денег в испытание своего продукта, в подтверждение его безопасности, и поэтому они уверены в его качестве. Если вам встретился товар, на котором много надписей на английском языке, много каких-то наклеек, или нет надписей на русском – можете сразу его отбрасывать и не покупать», - посоветовал он.

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По его словам, спрос на фейерверки и хлопушки в России остается высоким, несмотря на увеличение их стоимости.

«В прошлом году на пиротехнику был очень большой спрос, потому что многие наши соотечественники из-за пандемии остались дома. В этом году – она тоже пока пользуется большим спросом, но ее стоимость увеличилась почти в 1,5 раза. Потому что основная часть пиротехники импортная – Китай ее главный производитель. В 2021 году очень подорожала ее доставка – практически в 2-3 раза. Но, по отзывам розничных магазинов, покупатели с удовольствием берут пиротехнику и на цену не смотрят. Хотя она может быть от десяти рублей – хлопушка, до нескольких десятков тысяч – большая батарея салютов. На любой вкус и любой кошелек», - заключил Воробьев.

Ранее врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам искать хорошее настроение не в вине и в праздничные выходные обойтись одним бокалом красного.

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ФОТО: Suvro
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