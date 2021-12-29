«На любой кошелек»: Россиянам рассказали, как выбрать безопасный фейерверк

«Самые безопасные – это обычные хлопушки и бенгальские огни. У них радиус опасной зоны не больше полуметра. Дальше идет зона безопасности пять метров – это фонтаны, некоторые виды петард. Для ракет, батарей и салютов зона безопасности составляет 30 метров. Она всегда должна соблюдаться. В ней не должно быть людей и имущества, которое можно повредить. Класс опасности указывается на каждой упаковке. Все определяется тем, насколько каждый человек соблюдает нормы безопасности», - объяснил он.

Специалист также рассказал, как определить качественную пиротехнику.

«Сейчас в Россию приходит мало контрабанды. В целом пиротехника качественная, но сто процентных гарантий вам мало кто может дать. Но принцип один: производители или импортеры, которые широко рекламируют свой товар, обычно, вкладывают много денег в испытание своего продукта, в подтверждение его безопасности, и поэтому они уверены в его качестве. Если вам встретился товар, на котором много надписей на английском языке, много каких-то наклеек, или нет надписей на русском – можете сразу его отбрасывать и не покупать», - посоветовал он.