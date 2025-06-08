Грета Тунберг заявила о намерении довезти гумпомощь в Газу невзирая на угрозу ее жизни

Экоактивистка Грета Тунберг и 11 участников «Флотилии свободы» продолжают путешествие к берегам Газы, несмотря на угрозы их жизни со стороны властей Израиля. Об этом сообщает CNN.

Глава МО Израиля поручил армии не подпустить к Газе судно с Гретой Тунберг на борту

«Мы полностью осознаем риски этой миссии — возможный перехват, насилие и даже смерть, как это бывало раньше», — сказала Тунберг.

Она отметила, что эти риски не идут ни в какое сравнение с теми испытаниями, которые ежедневно выпадают на долю палестинцев, вынужденных бороться за выживание. Парусник «Мадлен», перевозящий гуманитарный груз, находится в пути уже пятые сутки с момента выхода из порта на Сицилии. Активисты по-прежнему намерены достичь побережья Газы и доставить туда помощь.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал распоряжение армии не позволить судну «Мадлен» достичь берегов сектора Газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Twitter
ТЕГИ:Грета ТунбергСектор ГазаПалестинаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры