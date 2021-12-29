В Союзе туриндустрии оценили эффект от «обеления» рынка сдачи жилья

Необходимость платить налоги на сдачу квартир туристам незначительно увеличит стоимость проживания. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Ранее ФАС поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости и создание единого федерального реестра этого жилья. Уманский рассказал, чем опасен такой «серый» рынок.

«Больше всего беспокойства и страхов это высказывает у правоохранительных органов, которые стремятся контролировать расселение и размещение граждан, потому что сейчас это не в их полномочиях. С точки зрения туризма, эта история негативна, потому что она формирует неконкурентную среду между «серой массой» и частными предпринимателями, которые платят налоги. На курортах существует значительная часть рынка, которую государство сейчас активно выносит в "белую" нишу. Справедливости ради это надо делать для того, чтобы создавать общие рыночные конкурентные условия», - предложил он.