В Союзе туриндустрии оценили эффект от «обеления» рынка сдачи жилья
Если власти заставят «частников» платить налоги от сдачи жилья туристам, цены вырастут незначительно, но будут и неоспоримые «плюсы», заявил глава РСТ Илья Уманский.
Необходимость платить налоги на сдачу квартир туристам незначительно увеличит стоимость проживания. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.
Ранее ФАС поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости и создание единого федерального реестра этого жилья. Уманский рассказал, чем опасен такой «серый» рынок.
«Больше всего беспокойства и страхов это высказывает у правоохранительных органов, которые стремятся контролировать расселение и размещение граждан, потому что сейчас это не в их полномочиях. С точки зрения туризма, эта история негативна, потому что она формирует неконкурентную среду между «серой массой» и частными предпринимателями, которые платят налоги. На курортах существует значительная часть рынка, которую государство сейчас активно выносит в "белую" нишу. Справедливости ради это надо делать для того, чтобы создавать общие рыночные конкурентные условия», - предложил он.
При этом глава РСТ добавил, что в связи с нововведениями для честного бизнеса ничего не поменяется.
«Это отразится на себестоимости частников, потому что возникает необходимость в отчислении налогов и сборов. Не думаю, конечно, что значительно, по крайней мере, на первом этапе. Но на тех, кто сейчас находится в "белой" зоне – это никак не повлияет», - считает он.
Уманский отметил, что в туристической отрасли необходимо следить за качеством.
«Немаловажным элементом является и параметр качественности, потому что мы сейчас говорим о том, что наши курорты необходимо приводить к стандарту качества. В рамках готовящегося законопроекта о туризме будут введены в оборот новые термины и категории средств размещения», - подчеркнул он.
Уманский также рассказал, что тормозит развитие туризма в России.
«Это учет. К сожалению, из-за большого количества "серых" форм размещения туристов мы не обладаем достоверной статистикой об объемах турпотока, перемещении и так далее. А то, что нельзя посчитать – невозможно развивать», - заключил он.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха станет Египет.
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