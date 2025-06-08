Глава РФПИ выразил надежду, что UFC вернется в Россию осенью 2025 года

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами, заявил, что UFC может вернуться в Россию уже осенью 2025 года. Об этом сообщают РИА Новости.

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По словам Дмитриева, Москва ждёт возвращения UFC.

«Осень 2025 года? Давайте творить историю», - написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее, в апреле, он сообщил, что уже ведётся работа по возвращению UFC в Россию.

В начале апреля стало известно, что UFC впервые проведет турнир в Азербайджане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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