Глава РФПИ выразил надежду, что UFC вернется в Россию осенью 2025 года
Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами, заявил, что UFC может вернуться в Россию уже осенью 2025 года. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам Дмитриева, Москва ждёт возвращения UFC.
«Осень 2025 года? Давайте творить историю», - написал Дмитриев в социальной сети X.
Ранее, в апреле, он сообщил, что уже ведётся работа по возвращению UFC в Россию.
В начале апреля стало известно, что UFC впервые проведет турнир в Азербайджане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru