Глава РФПИ выразил надежду, что UFC вернется в Россию осенью 2025 года

По словам Дмитриева, Москва ждёт возвращения UFC.

«Осень 2025 года? Давайте творить историю», - написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее, в апреле, он сообщил, что уже ведётся работа по возвращению UFC в Россию.

В начале апреля стало известно, что UFC впервые проведет турнир в Азербайджане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».