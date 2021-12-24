Российские игрушки назвали дороже зарубежных
По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, это связано с таможенными пошлинами.
Зачастую зарубежные игрушки можно купить дешевле, так как на российские распространяются дополнительные таможенные пошлины, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.
«В Европе на детские игрушки вообще нет таможенных пошлин, у нас есть таможенные пошлины, поэтому они на стоимость этой пошлины будут дороже. У нас еще к сертификации ряд требований, поэтому в силу разных причин в стоимость закладываются логистические затраты. Мировой рынок огромный, зачастую родители покупают вместе с одеждой и игрушки», - отметила она.
Любая игрушка должна быть сертифицирована, это выступает гарантией ее безопасности, заявил руководитель Детской клиники Родильного дома 4 ГКБ В.В.Виноградова Владислав Зяблицкий в пресс-центре НСН ранее.
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