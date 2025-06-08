Росавиация: Три самолета, летевших во «Внуково», ушли на запасные аэродромы
Из-за грозы три самолета, направлявшихся в московский аэропорт Внуково, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По данным Кореняко, к 18:15 по московскому времени командиры трех воздушных судов приняли решение изменить маршрут.
Он отметил, что аэропорт Внуково в связи с грозой в районе воздушной гавани работает по фактической погоде.
Безопасность полетов остается главным приоритетом, подчеркнул Кореняко.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о подтоплении терминала А аэропорота Внуково из-за сильного ливня, напоминает НСН.
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