Певец Жуков обратился в Верховный суд по спору о фонограммах

Лидер музыкальной группы «Руки вверх», певец Сергей Жуков подал иск в Верховный суд из-за спора о правах на фонограммы коллектива. Об этом свидетельствует карточка производства, опубликованная на сайте аппарата.

Отмечается, что в настоящий момент заявление находится на рассмотрении у судьи. Известно, что музыкант обратился в суд вместе с бывшим участником группы и ее сооснователем Алексеем Потехиным.

По данным источника, Жуков подал иск о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой и о признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм ничтожной сделкой.

Чужие «Губы»? Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограмм

Согласно информации из официальных судебных документов, в споре Жукова и Потехина с первым продюсером «Руки вверх» Андреем Маликовым и лейблом «Джем» речь идет о 13 композициях. В том числе разногласия затрагивают песни «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки» и «Чужие губы».

До этого Сергей Жуков в интервью НСН заверил, что ограничения, наложенные на трансляцию фильма «Руки вверх!» на стриминг-платформах, будут оспорены и сняты.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что защита блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денег, попросит суд об избрании меры пресечения для девушки в виде домашнего ареста.

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ФОТО: пресс-служба группы "Руки вверх"
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