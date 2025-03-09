Певец Жуков обратился в Верховный суд по спору о фонограммах

Лидер музыкальной группы «Руки вверх», певец Сергей Жуков подал иск в Верховный суд из-за спора о правах на фонограммы коллектива. Об этом свидетельствует карточка производства, опубликованная на сайте аппарата.

Отмечается, что в настоящий момент заявление находится на рассмотрении у судьи. Известно, что музыкант обратился в суд вместе с бывшим участником группы и ее сооснователем Алексеем Потехиным.

По данным источника, Жуков подал иск о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой и о признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм ничтожной сделкой.