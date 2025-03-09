Адвокат: Защита блогера Митрошиной попросит суд о домашнем аресте
Защита блогера-миллионника Александры Митрошиной, которая накануне призналась в отмывании денег, попросит суд об избрании меры пресечения для девушки в виде домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката знаменитости Михаила Мушаилова.
Известно, что следствие обратится в суд 10 марта.
В начале марта против создательницы курсов по продвижению в соцсетях Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. Блогера задержали на Кубани 7 марта, а 8 марта доставили в Москву на допрос к следователю. Ей предъявили обвинение, и она признала свою вину.
По версии следствия, девушка уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей и организовала поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru