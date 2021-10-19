Песков заявил, что администрация президента не планирует уходить на удалёнку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации главы государства не планируют переходить на удалённый режим работы, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой обращения к президенту Владимиру Путину о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой, а член комитета Совета федераций РФ по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это инициатива вице-премьера «своевременная и правильная».

