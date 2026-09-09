Получать разрешение на концерты у Минкульта — путь к коррупции, поэтому такая идея не получит реализацию в будущем, рассказал НСН советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.

Минкультуры должно иметь право вето на проведение или непроведение тех или иных концертов. При этом выбор исполнителей остается «на совести организаторов», и ограничивать приглашения артистов не нужно, уверен замсекретаря Общественной Палаты РФ Владислав Гриб. Его слова приводит ТАСС. Зубицкий усомнился в пользе такого шага.