Промоутеры осудили «право вето» для Минкульта при проведении концертов
Новая функция создаст лишнюю бюрократию и коррупцию, заявил НСН Владимир Зубицкий.
Получать разрешение на концерты у Минкульта — путь к коррупции, поэтому такая идея не получит реализацию в будущем, рассказал НСН советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.
Минкультуры должно иметь право вето на проведение или непроведение тех или иных концертов. При этом выбор исполнителей остается «на совести организаторов», и ограничивать приглашения артистов не нужно, уверен замсекретаря Общественной Палаты РФ Владислав Гриб. Его слова приводит ТАСС. Зубицкий усомнился в пользе такого шага.
«Что-то подобное я уже видел в Интернете. Были списки каких-то запрещенных музыкантов, артистов: и западных, и российских. Но я не думаю, что сейчас, когда мы живем во время СВО, будут появляться какие-то большие ограничения для каких-то артистов. Тут другая ситуация. Фанаты сами сделают выбор — рыночные правила действуют давно. А если появится право вето, то организаторы и промоутеры будут вынуждены обращаться в какую-то организацию или отдел Минкультуры. Но если это вдруг произойдет, то получится новая коррупционная схема, поэтому я не верю, что подобное случится», — подчеркнул он.
Ранее Зубицкий объяснил НСН, какие документы было необходимо получить организаторам концерта Канье Уэста.
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