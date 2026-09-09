«Штурмовики проникают в город»: На овладение Краматорском и Славянском отвели месяц
После взятия Краматорска, Дружковки и Славянска российская армия начнет формировать буферные зоны безопасности в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях, сказал НСН Анатолий Матвийчук.
Российская армия активно продвигается в районе Дружковки, Краматорска и Славянска, на изоляцию этих городов и их взятие уйдет от нескольких недель до месяца. Об этом НСН заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Россия постепенно ослабляет «пояс крепостей» в Донбассе, положение Вооруженных сил Украины на многих участках восточного фронта становится все более тяжелым, сообщил телеканал CNN. Оборонительный рубеж образовывали четыре города: Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Отмечается, что прорыв здесь позволит российской армии продвигаться дальше более быстрыми темпами. Матвийчук оценил успехи Вооруженных сил России в районе «пояса крепостей».
«Российские войска активно продвигаются на избранных направлениях. Кроме того, что под Харьковом у нас котел, противник окружен, на Донецком направлении мы завершаем разгром противника в Дружковке, выходим к окрестностям Краматорска, а на Краснолиманском направлении мы выходим на Славянск. Задачи по штурму этих городов уже практически выполнены, идет изоляция района боевых действий беспилотными системами, штурмовики проникают в населенные пункты. Думаю, у нас получится полностью отрезать регион от снабжения ВСУ: у российской армии есть опыт Угледара, Авдеевки, Константиновки. Наши войска беспилотных систем научились изолировать район боевых действий, что предопределяет изоляцию логистических путей и снабжения. Сколько на это потребуется времени, будет зависеть от масштабов сопротивления ВСУ и применения сил ПВО. Думаю, это займет от нескольких недель до месяца», — сказал Матвийчук.
Собеседник НСН также предположил, какие цели будут поставлены перед российской армии после взятия указанных городов.
«Думаю, мы перенесем боевые действия на территорию Украины с точки зрения буферных зон безопасности новых регионов и новых границ. Это Днепропетровская, Николаевская, возможно, Кировоградская области», — добавил он.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка призвал не акцентировать внимание на скором заходе в Краматорск и Славянск, несмотря на близкое расположение российских подразделений к этим городам, подчеркнув, что любые предположения о сроках будут давить на людей на фронте.
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