В Подмосковье при пожаре на складе погибли два человека
9 сентября 202611:27
Юлия Савченко
Два человека погибли при пожаре на складе в городе Щелково. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Московской области.
Ранее стало известно, что в Щелкове загорелось складское здание. Площадь возгорания составляла 1,8 тысячи квадратных метров, пишет RT.
«После ликвидации возгорания обнаружены тела двоих человек. По данному факту... возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)», - отметили в Следкоме.
По предварительным данным ведомства, ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
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