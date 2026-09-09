В Подмосковье при пожаре на складе погибли два человека

Два человека погибли при пожаре на складе в городе Щелково. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Московской области.

В Щелкове произошел пожар на складе на площади 1,8 тысячи «квадратов»

Ранее стало известно, что в Щелкове загорелось складское здание. Площадь возгорания составляла 1,8 тысячи квадратных метров, пишет RT.

«После ликвидации возгорания обнаружены тела двоих человек. По данному факту... возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)», - отметили в Следкоме.

По предварительным данным ведомства, ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетПогибшиеПожарМосковская Область

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