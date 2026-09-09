Симоньян назвала «преувеличением» сообщения о своей победе над онкологией

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала преувеличением сообщения о том, что победила рак груди. Об этом она написала на платформе «Макс».

Симоньян заявила, что вылечилась от рака

Медиаменеджер обратила внимание на соответствующие публикации в СМИ, указав, что журналисты любят «немножко преувеличить, ну, или множко». Симоньян пояснила, что на пройденном ею ПЭТ/КТ не обнаружили признаков новых злокачественных образований.

«Это значит, что я нахожусь в ремиссии. Потому что эти клетки моими пораженными лимфоузлами могли быть разнесены по всему телу, а могли быть не разнесены — и никто этого не знает, а выяснить это можно, только делая ПЭТ/КТ. Так вот, они могут быть активны в течение пяти лет с момента операции», - отметила главный редактор RT.

Симоньян поделилась, что перенесла операцию год назад, и ей предстоит еще четыре года борьбы с раком и гормональной терапии.

Ранее медиаменеджер призвала женщин, которые столкнулись с онкологией, прислушиваться к врачам и не переставать бороться, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЗдоровьеРакМаргарита Симоньян

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