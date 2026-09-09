Захарова сравнила западные элиты с упырями
Элиты на Западе вонзились в «тело своих стран» как упыри и не слышат желания собственных народов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат прокомментировала итоги выборов в земельный парламент в Саксонии-Анхальте в Германии. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», набравшая 43,8% голосов.
Как отметила Захарова, западные элиты оторваны от реальности, они не видят и не слышат, чего хочет народ.
«Они как упыри... вонзились в тело своих стран. А что такое страна - это народ. И буквально изворачиваются, чтобы вести курс, противоположный тому, что хочет страна», - подчеркнула представитель МИД.
Между тем сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла призвал отказаться от санкций против России, пишет Ura.ru.
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