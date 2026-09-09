США выделили Польше военные кредиты на $4 млрд
Польша получила кредитные гарантии от США на $4 млрд по программе Foreign Military Financing. Об этом сообщило министерство обороны республики на своей странице в соцсети Х.
Соглашение о финансировании подписали вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш, министр финансов Анджей Доманский, глава Банка народного хозяйства Мирослав Чекай и его первый вице-председатель Марта Постула.
Кредитное соглашение на закупку американских вооружений стало для Варшавы шестым, всего сумма предоставленных США польской стороне кредитов составляет $20 млрд.
Ранее Польша передала часть своих ракет для американского зенитно-ракетного комплекса Patriot Украине, а также уступила Киеву очередь на закупку вооружений в США, напоминает Ura.ru.
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