Минкультуры не получало заявлений на прокат «Мстителей» и «Дюны»
Министерство культуры РФ не получало заявок на выдачу прокатных удостоверений для иностранных блокбастеров «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В Минкультуры... не поступало заявлений по вопросу выдачи прокатных удостоверений на фильмы "Мстители" и "Дюна"», - отметили в министерстве.
Картина «Мстители: Судный день» выйдет в мировой прокат 18 декабря, пишет Ura.ru. В этот же день начнутся показы новой части франшизы «Дюна».
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал НСН, что выход «Мстителей» и «Дюны» в РФ будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года.
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