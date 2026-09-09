Минкультуры не получало заявлений на прокат «Мстителей» и «Дюны»

Министерство культуры РФ не получало заявок на выдачу прокатных удостоверений для иностранных блокбастеров «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«В Минкультуры... не поступало заявлений по вопросу выдачи прокатных удостоверений на фильмы "Мстители" и "Дюна"», - отметили в министерстве.

Картина «Мстители: Судный день» выйдет в мировой прокат 18 декабря, пишет Ura.ru. В этот же день начнутся показы новой части франшизы «Дюна».

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал НСН, что выход «Мстителей» и «Дюны» в РФ будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года.

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ФОТО: Кадр: фильм «Дюна»
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