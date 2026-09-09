В России началось тестирование платформы ДЭГ
Тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стартовало в России. Об этом заявило Минцифры.
«До 20:00 10 сентября по местному времени избиратели 32 регионов, в которых запланировано применение ДЭГ на выборах депутатов Госдумы, региональных и муниципальных выборах, могут пройти процедуру... в тренировочном режиме», - отметили в ведомстве.
Поучаствовать в тестировании смогут граждане, которые подали заявление на участие в ДЭГ на портале госуслуг и получили статус «Учтено» до 23:59 мск 6 сентября.
В 2026 году ДЭГ на выборах доступно жителям 33 регионов России, отмечает Ura.ru.
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