В России началось тестирование платформы ДЭГ

В подмосковном Щелково потушили крупный пожар на складе

ДТП с участием электробуса и двух автомобилей произошло на западе Москвы

Самой старшей жительнице столицы 108 лет

В Москве чаще всего можно встретить лосей на МКАД в районе «Лосиного острова» и Измайловского лесопарка

Трое пассажиров в аэропорту Домодедово задержаны после кражи товаров из магазинов duty free

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала мая