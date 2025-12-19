Если уж ограничивать передвижение по тротуарам, то не только курьеров, заявил НСН председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

В России предложили ввести запрет на езду курьеров по оживленным тротуарам. Об этом сообщает «Радио России» в Telegram-канале. По словам автора инициативы, депутата Государственной думы Яны Лантратовой, так решится проблема хаотичной езды курьеров. Также депутат предлагает ввести для доставщиков на электровелосипедах ограничения скорости до 20 километров в час и обязательную регистрацию средства передвижения. Соколов предложил не останавливаться только на курьерах.