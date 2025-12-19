Пешеходы призвали освободить тротуар от других участников дорожного движения
Тротуар сейчас разделен между 8 участниками дорожного движения, которые представления не имеют, как по нему передвигаться, заявил в разговоре с НСН Владимир Соколов.
Если уж ограничивать передвижение по тротуарам, то не только курьеров, заявил НСН председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
В России предложили ввести запрет на езду курьеров по оживленным тротуарам. Об этом сообщает «Радио России» в Telegram-канале. По словам автора инициативы, депутата Государственной думы Яны Лантратовой, так решится проблема хаотичной езды курьеров. Также депутат предлагает ввести для доставщиков на электровелосипедах ограничения скорости до 20 километров в час и обязательную регистрацию средства передвижения. Соколов предложил не останавливаться только на курьерах.
«Если уж ограничивать передвижение по тротуарам, то не только курьеров. В случае принятия закона, они быстро переоденутся в другие одежды, снимут опознавательные знаки со своих электровелосипедов или самокатов. И кто они тогда? После этого курьеры точно так же будут мешать, создавать проблемы для пешеходов и других участников дорожного движения. И откуда взяты 20 километров в час? Проводились краш-тесты, по итогам которых выяснилось, что 20 километров в час – это смертельная скорость, потому что человек получает ускорение несовместимое с жизнью», - рассказал эксперт.
По его словам, в национальном стандарте на электрические средства мобильности указана совсем другая максимальная скорость.
«У нас есть национальный стандарт на электрические средства мобильности, и там написано, что при совместном движении с пешеходом максимальная скорость, которая разрешается, 8 км в час. При этом двигаться это средство должно с включенными фарами в любое время суток. При движении со скоростью более 8 километров в час столкновение может привести к ранению или летальному исходу. Сейчас на тротуарах появилось очень много людей, которые никого отношения к пешеходам не имеют. Они используют средства индивидуальной мобильности: гироскутеры, колеса, сигвеи, электросамокаты, простые самокаты, велосипеды, электрические велосипеды. И теперь уже новые участники такие, как чемодан-доставщик, которым управляет искусственный интеллект. Уже зафиксировано несколько фактов наездов на пешеходов и даже один с летальным исходом. Тротуар сейчас разделен между 8 участниками дорожного движения, которые представления не имеют, как по нему передвигаться», - заметил Соколов.
Он предложил выделить отдельную полосу только для пешеходов.
«Некоторые электровелосипеды по своей мощности превосходят мощность мопеда. Их нельзя пускать на тротуар, как и электросамокаты, которые могут разогнаться до такой скорости, которая приведет к летальным исходам. Нужно обеспечить программу, которая позволит электросамокатам, велосипедам двигаться по полосам, которые отделены от пешеходов и от автомобилей. Тогда мы спасем пешеходов, а также электросамокатчиков и велосипедистов, которые занимаются доставкой всяких продуктов и заказов. Сейчас, когда человек приходит дорогу по зебре, его оттуда вытесняют электросамокатчики и электровелосипедисты. В общем, получается, что ширины пешеходного перехода, ширины зебры, не хватает для того, чтобы спокойно пересечь проезжую часть в установленное время», - добавил эксперт.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил запретить самокатам ездить по тротуарам в городе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
