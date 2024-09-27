«Есть риски»: В России готовят «спорные» правила для самокатчиков и автомобилистов
В России готовят глобальные поправки в ПДД, автомобилистам запретят использовать гаджеты за рулем, а электросамокатчиков будут «мониторить».
В России готовят глобальные поправки в ПДД, которые затронут автомобилистов и самокатчиков. Изменения на днях уже рассмотрела рабочая группа по безопасности дорожного движения Аналитического центра правительства России. Поправки предлагается внести и в закон об организации дорожного движения, пока проект находится на этапе обсуждения (до 10 октября), но водители уже выразили недовольства.
БЕЗ СИГАРЕТ И ГАДЖЕТОВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Первыми забили тревогу автомобилисты-курильщики, которые увидели новости о том, что Минтранс готовит поправки в ПДД, которыми предлагается штрафовать водителей на 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет за рулем.
Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН рассказал, что идея штрафовать водителей за курение любых сигарет за рулем принадлежит его союзу. Он отметил, что курение за рулем опасно не меньше, чем мобильный телефон в руках.
«Поправки действительно обсуждаются. Национальный автомобильный союз эту версию озвучивает и мы считаем, что это правильно. Любое курение должно быть запрещено за рулем. Водителям хотят запретить держать любые гаджеты в руках, в том числе электронные сигареты и обычные сигареты, так как они опасны не меньше, чем мобильный телефон в руках. Разницы принципиальной нет, потому что человек максимально отвлекается», - пояснил он.
По его словам, электронные сигареты и любые гаджеты являются новой реальностью, под которую должны подстраиваться законы и правила дорожного движения.
Таким образом, речь идет не только о штрафах за курение, но и за любое «устройство, которое отвлекает водителя». Минтранс России предлагает запретить использовать за рулем планшеты, смартфоны и мультимедийные устройства автомобиля, «когда они используются для просмотра видео в процессе движения». Сейчас за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.
Новая формулировка запрещает «пользоваться во время движения каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук, за исключением случаев использования для целей определения маршрута движения». Эксперты отмечают, что это может привести к тому, что телефоны и планшеты вообще нельзя будет использовать за рулем. При этом, как определить, например, по камерам, что человек использовал гаджет для навигации, остается загадкой.
За этим запретом должен последовать запрет на еду, воду и прием лекарств за рулем, что звучит странно и бессмысленно, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
«Если риски ДТП увеличиваются при курении, тогда надо быть последовательными и запрещать все, что отвлекает от дороги. Я думаю, что на запрет всего авторы инициативы вряд ли пойдут. А есть пирожок, а пить воду, принимать лекарства? Это все тоже отвлекает. Надо все-таки остановиться и понять, что не все решается запретами», - объяснил он позицию автомобилистов.
ПРАВА И МОНИТОРИНГ ДЛЯ САМОКАТЧИКОВ
Также специалисты взялись и за самых спорных участников современного дорожного движения – самокатчиков. Так, новый законопроект вводит термин - средства микромобильности (дополнительно к категории средств индивидуальной мобильности).
В новую группу должны попасть электросамокаты, электровелосипеды и мопеды. При этом специалисты отмечают, что для управления мопедом требуется получение прав соответствующей категории. Для самокатов и велосипедов такого требования нет, хотя они зачастую «мощнее».
При этом в законопроекте указывается, что все средства микромобильности должны будут получить номера, а собственник будет регистрировать каждую свою поездку через специальный QR-код. Предполагается, что пользователи будут делать это с помощью своих смартфонов. По словам представителя минтранса Владимира Луговенко, это позволит мониторить передвижение таких транспортных средств, передает «Российская газета». Данные о средстве микромобильности и его владельце будут вносить в специальный государственный реестр, а региональные операторы должны будут фиксировать все перемещения в режиме реального времени. Тем, кто купит средство микромобильности до 1 сентября 2026 года, нужно будет поставить его на учет до 1 сентября 2027 года.
Законопроект также предполагает требования к электросамокатчикам, аналогичные для водителей автомобилей: выполнять все требования Правил, в случае ДТП не покидать место происшествия и оказать первую помощь потерпевшему. При этом никакого обучения водители самокатов не проходят, права им получать не нужно. В связи с этим специалисты требуют ввести новую категорию прав для самокатчиков.
В России необходимо ввести отдельную категорию прав для водителей электросамокатов, а также страховку, заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в пресс-центре НСН.
«Для начала нужно повышать ответственность у водителей СИМ. Это сегодня официально транспортные средства, которым не нужна страховка и водительское удостоверение. Процентов 80 ситуаций будут решены, когда у водителей будут атрибуты ответственности. Водитель должен будет купить страховку. Он должен будет получить водительское удостоверение категории М, можно ввести даже отдельную категорию – С, чтобы ее можно было получить с 14 лет»,- объяснил он.
За нарушения на электросамокатах граждан необходимо лишать водительских прав на полгода, уверен руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
«В целом, если человек нарушил правила на самокате, то нужно на шесть месяцев отбирать у него водительские права. Пусть полгода пешком походит, подумает. Если вы пользуетесь не сервисом, а своим самокатом, то после его покупки в течение двух недель необходимо обязать зарегистрировать его на Госуслугах», - отметил он в беседе с НСН.
Ранее операторы кикшеринга по требованию дептранса Москвы ввели повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей сервисов, а также для тех, кто вопреки правилам передал им управление электросамокатом. С 1 сентября размер взысканий вырос до 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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