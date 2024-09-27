«Есть риски»: В России готовят «спорные» правила для самокатчиков и автомобилистов

За этим запретом должен последовать запрет на еду, воду и прием лекарств за рулем, что звучит странно и бессмысленно, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Если риски ДТП увеличиваются при курении, тогда надо быть последовательными и запрещать все, что отвлекает от дороги. Я думаю, что на запрет всего авторы инициативы вряд ли пойдут. А есть пирожок, а пить воду, принимать лекарства? Это все тоже отвлекает. Надо все-таки остановиться и понять, что не все решается запретами», - объяснил он позицию автомобилистов.

ПРАВА И МОНИТОРИНГ ДЛЯ САМОКАТЧИКОВ

Также специалисты взялись и за самых спорных участников современного дорожного движения – самокатчиков. Так, новый законопроект вводит термин - средства микромобильности (дополнительно к категории средств индивидуальной мобильности).

В новую группу должны попасть электросамокаты, электровелосипеды и мопеды. При этом специалисты отмечают, что для управления мопедом требуется получение прав соответствующей категории. Для самокатов и велосипедов такого требования нет, хотя они зачастую «мощнее».

При этом в законопроекте указывается, что все средства микромобильности должны будут получить номера, а собственник будет регистрировать каждую свою поездку через специальный QR-код. Предполагается, что пользователи будут делать это с помощью своих смартфонов. По словам представителя минтранса Владимира Луговенко, это позволит мониторить передвижение таких транспортных средств, передает «Российская газета». Данные о средстве микромобильности и его владельце будут вносить в специальный государственный реестр, а региональные операторы должны будут фиксировать все перемещения в режиме реального времени. Тем, кто купит средство микромобильности до 1 сентября 2026 года, нужно будет поставить его на учет до 1 сентября 2027 года.

Законопроект также предполагает требования к электросамокатчикам, аналогичные для водителей автомобилей: выполнять все требования Правил, в случае ДТП не покидать место происшествия и оказать первую помощь потерпевшему. При этом никакого обучения водители самокатов не проходят, права им получать не нужно. В связи с этим специалисты требуют ввести новую категорию прав для самокатчиков.

В России необходимо ввести отдельную категорию прав для водителей электросамокатов, а также страховку, заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в пресс-центре НСН.

«Для начала нужно повышать ответственность у водителей СИМ. Это сегодня официально транспортные средства, которым не нужна страховка и водительское удостоверение. Процентов 80 ситуаций будут решены, когда у водителей будут атрибуты ответственности. Водитель должен будет купить страховку. Он должен будет получить водительское удостоверение категории М, можно ввести даже отдельную категорию – С, чтобы ее можно было получить с 14 лет»,- объяснил он.