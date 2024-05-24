«Больше урон — больше штраф»: Сервис аренды поддержал рост штрафов для электросамокатчиков

Предусмотренные действующим законодательством штрафы для пользователей электросамокатов слишком незначительные и не соответствуют тому ущербу, который может нанести нерадивый водитель, поэтому инициатива увеличить их до 30 тысяч рублей выглядит логичной и разумной. Об этом НСН заявила пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Каймолик.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что подготовленный группой сенаторов законопроект, вводящий штраф до 30 тысяч рублей для пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), будет рассмотрен Госдумой уже в июне. При этом ко второму чтению в документе, возможно, появится санкция за пользование за рулем телефоном без приспособлений hands-free — по аналогии с запретом, который действует для автомобилистов. Каймолик поддержала инициативу сенаторов.