«Больше урон — больше штраф»: Сервис аренды поддержал рост штрафов для электросамокатчиков
Кикшеринговые самокаты напичканы датчиками, которые позволяют свести число нарушителей к минимуму, сказала НСН Юлия Каймолик.
Предусмотренные действующим законодательством штрафы для пользователей электросамокатов слишком незначительные и не соответствуют тому ущербу, который может нанести нерадивый водитель, поэтому инициатива увеличить их до 30 тысяч рублей выглядит логичной и разумной. Об этом НСН заявила пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Каймолик.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что подготовленный группой сенаторов законопроект, вводящий штраф до 30 тысяч рублей для пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), будет рассмотрен Госдумой уже в июне. При этом ко второму чтению в документе, возможно, появится санкция за пользование за рулем телефоном без приспособлений hands-free — по аналогии с запретом, который действует для автомобилистов. Каймолик поддержала инициативу сенаторов.
«Те штрафы, которые есть сейчас (от 800 до 1500 рублей), все-таки маленькие. За значительный урон и пренебрежение правилами безопасности (например, если пользователь не держится за руль двумя руками во время движения) штрафы должны быть соответствующие. Поэтому инициатива сенаторов вполне логична. К тому же в городах, где в процесс усиленно включаются сотрудники ГИБДД, а люди знают, что за ними присматривает не только кикшеринг, согласно статистике, количество нарушений сокращается. При этом важно, чтобы федеральное регулирование касалось и частных, и кикшеринговых самокатов», — сказала Каймолик.
По словам собеседницы НСН, кикшеринговые сервисы способны управлять самокатом дистанционно.
«У кикшеринговых самокатов есть IOT модули и куча датчиков, благодаря которым мы можем управлять самокатом дистанционно. Например, самокат не должен ехать быстрее 25 км/ч. У нас стоит лимит скорости, и самокат быстрее не едет. Кроме того, есть точки виртуальной парковки. То есть имеется техническая база, которая сильно отличает кикшеринговые самокаты от частных самокатов или от самокатов курьеров. У нас 198 тысяч самокатов, и они все настроены так, как того требует или федеральное регулирование, или локальное. Кроме того, имеется функция “Антитандем”, которая при помощи искусственного интеллекта вычисляет, не едут ли на самокате два человека или даже больше. Сегодня мы можем ответственно заявить, что нарушителей среди наших пользователей — менее 1%», — добавила эксперт.
Вместе с тем Каймолик заметила, что ряд нарушений сервисы могут предупредить лишь просветительской работой.
«У человека, который управляет самокатом, появляется вариативность выбора: спешиваться на пешеходном переходе или нет, держаться за руль обеими руками или нет. Это датчики не фиксируют. Здесь мы можем влиять только какими-то образовательными вещами, и мы это делаем с 2019 года. Мы загружали правила пользователей еще до того, как были внесены поправки в ПДД. И сегодня можно сказать, что в нашем приложении невозможно зарегистрироваться и не знать основные правила», — подытожила она.
Ранее Каймолик заявила, что номерные знаки на электросамокатах позволят свести к минимуму число ДТП с их участием.
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