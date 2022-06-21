Глава Минтруда заявил о росте числа безработных в России

Напряженность на российском рынке труда постепенно начинает расти. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе своего выступления на комитете в Совете Федерации.

Минэкономразвития видит риски роста безработицы в РФ

По словам главы Минтруда, на ситуации с занятостью отражается в том числе санкционное давление на РФ. Министр сообщил, что 1 марта-1 июня количество зарегистрированных безработных было низким и держалось на уровне 660-680 тысяч человек.

Однако в последние периоды июня наблюдается рост числа безработных, регистрируемых в центрах занятости, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезработицаМинтруд
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