Фантастическая индексация: Россиянам рассказали, как повысить зарплаты

«Институционального способа повышения зарплаты я не вижу. Профсоюзы у нас умерли, но это общая проблема. С моей точки зрения, они не соответствуют времени. Это был институт индустриального общества. Индивидуальный вариант повысить себе зарплату – это уволиться с одного места работы и устроиться на другое. Россияне часто так делают, но это не всегда приводит к росту зарплат. Но поскольку дифференциация заработных плат в России очень высокая в рамках одной и той же профессии, то это толкает людей к тому, что они увольняются в попытке найти более привлекательную работу», - отметила она.

При этом, по ее словам, проиндексировать зарплату сразу всего рабочего коллектива в реальной жизни практически невозможно.