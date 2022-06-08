Фантастическая индексация: Россиянам рассказали, как повысить зарплаты
Профессор ВШЭ Елена Варшавская в эфире НСН посоветовала россиянам увольняться для повышения зарплат.
Индексация зарплат на фоне инфляции сразу всему рабочему коллективу – из области фантазий, так как ни один работодатель на это не пойдет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.
Ранее «Известия» сообщили, что согласно исследованию hh.ru, треть работающих россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат. Варшавская подтвердила, что в России у работодателей нет прямой задачи индексировать зарплаты в соответствии с уровнем инфляции.
«Институционального способа повышения зарплаты я не вижу. Профсоюзы у нас умерли, но это общая проблема. С моей точки зрения, они не соответствуют времени. Это был институт индустриального общества. Индивидуальный вариант повысить себе зарплату – это уволиться с одного места работы и устроиться на другое. Россияне часто так делают, но это не всегда приводит к росту зарплат. Но поскольку дифференциация заработных плат в России очень высокая в рамках одной и той же профессии, то это толкает людей к тому, что они увольняются в попытке найти более привлекательную работу», - отметила она.
При этом, по ее словам, проиндексировать зарплату сразу всего рабочего коллектива в реальной жизни практически невозможно.
«Для того, чтобы коллективно поднять зарплаты, это я фантазирую, работникам нужно будет составить коллективное соглашение со своим работодателем, в котором будет вписан пункт об обязательной индексации заработной платы раз в год в соответствии с уровнем инфляции. Но ни один работодатель это не подпишет, и, маловероятно, что такую идею выдвинет какой-нибудь профсоюз», - объяснила профессор.
Она также считает, что в будущем доходы россиян могут начать падать.
«По данным Росстата, за первый квартал 2022 года был зафиксирован очень серьезный рост заработных плат. Почему это произошло? Пока я не услышала ни одного вменяемого ответа ни от одного экономиста. Я думаю, что с учетом инфляции реальные доходы должны падать. Для этого есть косвенные признаки. Они могут говорить и о том, что люди просто переключились на другие режимы потребления, более экономные, ожидая, что доходы упадут, даже если они сохранились», - заключила Варшавская.
Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что после начала спецоперации на Украине россияне стали чаще искать работу.
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