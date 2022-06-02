Минэкономразвития видит риски роста безработицы в РФ
Уровень безработицы в Российской Федерации может начать расти с нынешних минимальных показателей. О таком риске предупредил министр экономического развития Максим Решетников. Он объяснил такой прогноз сокращением спроса.
Пока ситуацию на рынке труда глава Минэкономразвития оценивает как стабильную. По официальной статистике, даже достигнут исторический минимум по безработице - 4%. Однако, как подчеркнул Решетников, это не должно вводить в заблуждение.
Предприятиям придётся сокращать персонал или совсем закрываться в случае затяжного кризиса спроса. Сейчас они находятся в ожидании перенастройки и восстановления спроса, терпя убытки, отметил министр.
По данным Росстата, в апреле в стране было всего 3 млн 5 тысяч безработных. Это на 73 тысячи меньше показателя марта.
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