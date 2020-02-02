Первая смерть от коронавируса произошла за пределами Китая
Первая смерть от коронавируса за границей КНР зафиксирована на Филиппинах. Здесь скончался 44-летний уроженец Уханя. Об этом сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Мужчина стал вторым пациентом с зарегистрированным коронавирусом на территории Филиппин. Его смерть зафиксирована 1 февраля. За пределами Китая, отмечает представитель ВОЗ, летальный исход от нового типа коронавируса регистрируется впервые.
Медики устанавливает всех, кто мог контактировать с зараженным.
По данным на утро воскресенья, 2 февраля, от заболевания умерли 304 человека, число зараженных достигло 13 846, отмечают «Известия».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV, напоминает Газета.ru. ВОЗ признала вспышку этого заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.
Ранее профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН указал на основную опасность коронавируса. По его мнению, это отдельные завозные случаи вируса в другие страны.
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