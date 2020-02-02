Первая смерть от коронавируса произошла за пределами Китая

Первая смерть от коронавируса за границей КНР зафиксирована на Филиппинах. Здесь скончался 44-летний уроженец Уханя. Об этом сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Мужчина стал вторым пациентом с зарегистрированным коронавирусом на территории Филиппин. Его смерть зафиксирована 1 февраля. За пределами Китая, отмечает представитель ВОЗ, летальный исход от нового типа коронавируса регистрируется впервые.