Главком ВСУ Сырский не сможет навестить болеющего отца в России
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить своего болеющего отца, который живет в России, сообщает РИА Новости.
По данным источников агентства, при пересечении границы РФ он будет задержан. В мае 2023 года МВД РФ объявило главкома в розыск по уголовной статье. Это означает, что при пересечении российской границы украинский главком будет сразу задержан.
Сырский родился во Владимирской области, где до сих пор живут его родители и брат.
Ранее московские врачи спасли отца главкома ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
