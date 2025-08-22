Главком ВСУ Сырский не сможет навестить болеющего отца в России

По данным источников агентства, при пересечении границы РФ он будет задержан. В мае 2023 года МВД РФ объявило главкома в розыск по уголовной статье. Это означает, что при пересечении российской границы украинский главком будет сразу задержан.

Сырский родился во Владимирской области, где до сих пор живут его родители и брат.

Ранее московские врачи спасли отца главкома ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

