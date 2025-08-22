Названа средняя пенсия госслужащих в РФ
22 августа 202506:17
В России федеральные государственные гражданские служащие получают пенсию в 36,2 тысячи рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд.
Численность таких россиян составляет 95,6 тыс. человек. Работающие пенсионеры-госслужащие получают 37 058 рублей.
Ранее депутаты Мособлдумы предложили «привязать пенсии к золоту», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
