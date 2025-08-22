Названа средняя пенсия госслужащих в РФ

В России федеральные государственные гражданские служащие получают пенсию в 36,2 тысячи рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд.

В Госдуме рассказали о периоде накопительной пенсии в 2026 году

Численность таких россиян составляет 95,6 тыс. человек. Работающие пенсионеры-госслужащие получают 37 058 рублей.

Ранее депутаты Мособлдумы предложили «привязать пенсии к золоту», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияПенсионерыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры