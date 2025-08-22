Названа средняя пенсия госслужащих в РФ

При ударе ВСУ по Енакиеву пострадал 21 человек, двое погибли Трамп ожидает прояснения ситуации по Украине в течении двух недель Премьер Израиля утвердил планы по взятию Газы Трамп намерен принять участие в патрулировании улиц Вашингтона с полицией Начались съемки «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»