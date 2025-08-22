Алиев заявил о подготовке к войне
У Азербайджана есть необходимость в постоянной готовности к обороне, сообщает Haqqin со ссылкой на заявление главы республики Ильхама Алиева.
При этом, по его словам, страна стремится к миру при наращивании военной мощи. Глава государства указал, что существенно увеличена численность сил специального назначения, модернизированы все виды вооруженных сил. В войска поступает новая техника. Речь идет о беспилотниках, артиллерийских системах, полностью обновлен авиапарк.
Алиева отметил, что инициатива объясняется тем, что «ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра». Несмотря на масштабное перевооружение, азербайджанский лидер вновь подтвердил приверженность Баку мирной политике.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в отношениях России и Азербайджана сейчас сложный период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главком ВСУ Сырский не сможет навестить болеющего отца в России
- СМИ: Трамп может начать военную операцию в Венесуэле
- США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками
- Алиев заявил о подготовке к войне
- В техподдержке и общепите увеличился спрос на подростков
- Топливный кризис: На юге России все нефтебазы стоят «сухие»
- Россия отправит биоспутник на орбиту и планетоход на Луну
- RuStore может появиться в эксплуатируемых в РФ iPhone предстоящей осенью
- Лула да Силва опроверг данные о том, что он клон
- СМИ: Задержанный за подрыв «Северных потоков» украинец служил в СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru