Алиев заявил о подготовке к войне

При этом, по его словам, страна стремится к миру при наращивании военной мощи. Глава государства указал, что существенно увеличена численность сил специального назначения, модернизированы все виды вооруженных сил. В войска поступает новая техника. Речь идет о беспилотниках, артиллерийских системах, полностью обновлен авиапарк.

Алиева отметил, что инициатива объясняется тем, что «ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра». Несмотря на масштабное перевооружение, азербайджанский лидер вновь подтвердил приверженность Баку мирной политике.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в отношениях России и Азербайджана сейчас сложный период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

