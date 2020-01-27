США могут оказаться виновниками эпидемии китайского коронавируса

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Коронавирус 2019-nCov: Новая мировая пандемия?»

Число заболевших новым смертельным коронавирусом в Китае достигло 617 человек. В связи с распространяющейся эпидемией были полностью изолированы два города: Ухань и Хуанган, а случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Подозрения на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге, Австралии и даже в России. Так, в Санкт-Петербурге в больницу попал уже третий человек с подозрением на это смертельное заболевание. И если версии с заболеванием коронавируса в предыдущих двух случаях были опровергнуты, то в этот раз, диагноз пациента ещё уточняется. Всего от новой эпидемии погибли 17 человек и, предположительно, больными могут оказаться на данный момент до 1700 человек.

Напомним, что не так давно было подписано соглашение о первой фазе торговой сделки между США и Китаем. В связи с этим, появились версии о человеческом факторе происхождения эпидемии. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, насколько правдоподобна такая теория.

«Конечно, прямых доказательств, что это была диверсия, нет. Но есть косвенные доказательства. Если вы посмотрите на карту Китая, то город Ухань находится в самом центре. Это крупнейший логистический центр, куда сходятся все дороги: автомобильные, железнодорожные, речные. Там же крупнейший аэропорт транзитный. Поэтому, время и место, когда все это произошло, к сожалению, настораживают. Потому что это было именно перед китайским Новым годом. Опять-таки можно вернуться к американским военным лабораториям. Они ведь окружают не только РФ, но и Китай...по всему миру их около 400», - заключил он.

Ранее профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН указал на основную опасность коронавируса. По его мнению, это отдельные завозные случаи вируса в другие страны.







