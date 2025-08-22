RuStore может появиться в эксплуатируемых в РФ iPhone предстоящей осенью
Apple ведет переговоры с российскими властями и бизнесом, сообщают «Известия».
В ближайшее время может вернуться возможность скачивать заблокированные в App Store отечественные приложения для iPhone. Дискуссия ведется о предустановке на продаваемые в РФ устройства Apple магазина RuStore.
Эксперты заявили, что шансы этих переговоров на успех высоки — с 1 сентября вступает в силу закон об обязательной установке на всех продаваемых в стране смартфонах и планшетах российского магазина приложений, а корпорация Apple последовательно исполняет российские законы и с большой вероятностью выполнит новые требования.
По словам экспертов, RuStore может появиться в эксплуатируемых в РФ гаджетах Apple предстоящей осенью.
Корпорация Apple, скорее всего, не будет препятствовать установке отечественного магазина RuStore на свои смартфоны, продаваемые в России, рассказал НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
